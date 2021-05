Corriere della Sera: "Pirlo e la Juventus, una speranza oltre i rimpianti"

A volte la Juve non ha avuto il fuoco dentro, ha confessato Andrea Pirlo in conferenza. Allo Stadium i bianconeri si giocano le residue chance di prendersi il posto per la prossima Champions, il che significa essere costretti a vincere contro l'Inter di Antonio Conte. In questa stagione la Juve ha paurosamente ondeggiato tra pochi partitoni (0-3 a Barcellona) e troppe partitine (0-3 con la Fiorentina). Stavolta dovrebbe aiutare la rabbia agonistica, dopo nove anni di regno. Pirlo, che da giocatore l’ha avuto e l’ha ammirato, sa bene che Conte nulla regalerà: "Verrà qui con la squadra migliore, vorranno dimostrare di aver meritato di vincere, e poi è sempre Juve-Inter". A scriverlo è il Corriere della Sera