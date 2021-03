Corriere dello Sport: "Atalanta, una notte per la storia. Ecco perché può battere il Real"

"Atalanta, una notte per la storia. Ecco perché può battere il Real", titola stamane il Corriere dello Sport. Comunque vada questa sera, per la seconda stagione consecutiva, l'Italia in Champions è aggrappata all'Atalanta. Il Real Madrid è la forza della tradizione, ha superato 8 degli ultimi 9 ottavi di finale e ha battuto 11 volte le italiane negli ultimi 12 confronti. Però l'Atalanta ha vinto le ultime 5 trasferte di Champions, segnando 14 reti, con la porta inviolata in quattro occasioni. Gasperini ha promesso che nella tana del Real l'Atalanta farà il suo gioco, un che di sfrontato, di lampante, di onnipresente. La filosofia tuttocampista, l'idea di imporre il proprio gioco. Un'idea di novità, per un'Atalanta che può rendere meno amara la storia recente italiana in Champions.