Corriere dello Sport: "Col Belgio tocca a Chiesa, il ragazzo che cambia la storia"

Il Corriere dello Sport pone i riflettori su Federico Chiesa quest'oggi in edicola. Nel 2015 aveva messo piede solamente in Priavera, ma, fortunatamente, Paolo Vanoli lo vide tra mille e lo chiamò nell'Under 19. A quei tempi non era al centro del villaggio, ma oggi ci sta che Mancini lo mandi all'attacco del Belgio dopo averlo caricato come una mitragliatrice. L'esterno della Juventus adora tirare in porta dopo essersi trascinato avanti il pallone ed ha realizzato due gol in Nazionale, l'ultimo decisivo. Oggi potrebbe partire titolare contro il Belgio, squadra a cui ha segnato tre anni fa nelle giovanili, ma che non ha battuto e dunque vorrà riprovarci.