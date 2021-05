Corriere dello Sport: "Con Mourinho tutti vogliono restare alla Roma. Anche Dzeko"

Il Corriere dello Sport sottolinea come in questo periodo di disorientamento siano Dzeko e Pellegrini a cercare di tenere unito il gruppo. Il bosniaco sarà preso in considerazione da Mourinho, con Fonseca il rapporto si è praticamente interrotto dopo la lite di gennaio senza più ricomporsi. Lo Special One ne apprezza le qualità, ma per contare su di lui vuole capire se ha le motivazioni giuste e Edin può dimostrarlo in queste ultime gare. Il giocatore è un professionista e darà il massimo per meritarsi la conferma.