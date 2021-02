Corriere dello Sport: "Dzeko, vigilia di sorrisi in attesa di rilanciarsi con la Roma"

vedi letture

Il Corriere dello Sport si sofferma sul rientro di Dzeko: "Vigilia di sorrisi in attesa di rilanciarsi con la Roma" scrive il quotidiano. La Juventus in estate lo aveva cercato e Edin si era lasciato sedurre. A 34 anni avrebbe avuto la possibilità di tornare a vincere, cosa che aveva fatto in tutte le altre squadre nelle quali aveva giocato. Nella Roma no. Cinque anni di passioni, di grandi gioie e profonde delusioni. Mai un trofeo. Ieri Edin si è comportato come sempre con i compagni, sereno, perfino sorridente, fatto quasi raro per lui. Il centravanti si è allenato con grande intensità da quando è stato reintegrato ed è tornato a lavorare con i compagni. Sa che la sua nuova chance arriverà presto, basta saper aspettare. La squadra è partita da Fiumicino alle 17,30. Dzeko si è mostrato disponibile firmando un autografo all’unico tifoso presente in aeroporto ad accogliere la squadra. Un piccolo grande gesto, che ha fatto il giro dei social ed è stato molto apprezzato dai tifosi giallorossi. Pinto è stato coinvolto da Edin nel confronto che ha avuto nei giorni scorsi con l’allenatore. E’ stato lui a fare il primo passo, a prendere l’iniziativa, a tendere la mano. Ma c’è voluta una grande opera di mediazione per ricomporre la frattura. Ora i nuovi proprietari si aspettano da Dzeko un rendimento all’altezza del suo ingaggio, comportamenti consoni al ruolo di leader, che i compagni ancora gli riconoscono. Dzeko si farà trovare pronto, appena sarà chiamato in causa. Intanto sostiene Borja Mayoral, tra i due non c’è rivalità, nonostante il gap generazionale, neanche adesso che lo spagnolo ha scavalcato il bosniaco nelle gerarchie dell’allenatore. I Friedkin si aspettano anche i risultati da Fonseca, al quale hanno dato forza nei giorni tumultuosi del dopo derby. Il futuro è tutto da decidere.