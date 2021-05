Corriere dello Sport: "Inter, Hakimi porta 70 milioni. Lautaro può portarne altri 90"

Spazio alle cessioni dell'Inter sulle pagine del Corriere dello Sport. "Inter, Hakimi porta 70 milioni. Lautaro può portarne altri 90" scrive il quotidiano. Trattativa in stato avanzato tra i nerazzurri e il PSG per la cessione di Hakimi. Il laterale marocchino può andare via per una cifra tra i 60 e i 70 milioni, bonus compresi. E non è l'unico con le valigie pronte. Potrebbe essere necessario un altro grande sacrificio. Attenzione anche a Lautaro, corteggiatissimo da Real e soprattutto Atletico Madrid: la sua cessione potrebbe garantire altri 80-90 milioni nelle casse nerazzurre.