Corriere dello Sport: "Inter, ombre su Lukaku. Lo United chiede Lautaro o Skriniar"

vedi letture

"Inter, ombre su Lukaku. Lo United chiede Lautaro o Skriniar" scrive il Corriere dello Sport. Ancora problemi di liquidità per i nerazzurri? Arrivano nuove indiscrezione su un presunto mancato pagamento. Dopo il caso Hakimi, risolto con il Real con una proroga sulla scadenza, potrebbe aprirsi il caso Lukaku-United. Nel contratto sarebbe stata inserita una clausola secondo cui, qualora non venga rispettata una scadenza, il club nerazzurro diventi immediatamente debitore dello United per l'intera cifra ancora da saldare. Questa clausola sarebbe, condizionale d'obbligo, scattata per un bonus, un premio evidentemente da corrispondere agli inglesi entro un certo lasso di tempo che l'Inter non avrebbe saldato. Così facendo, si sarebbe creato un debito di 50 milioni da parte dell'Inter nei confronti dello United. I Red Devils avrebbero iniziato a esercitare un certo pressing sui nerazzurri e, forse per provocazione o forse per forzare la mano, avrebbero offerto percorsi alternativi che riguarderebbero anche Lautaro Martinez o Skriniar, due elementi graditi a Solskjaer. Entrambi hanno una valutazione superiore al presunto debito ma lo United non si tirerebbe indietro a versare un conguaglio. Altra possibile grana per l'inter in chiave licenza UEFA: l'organismo europeo le rilascia solo se le società sono in regola con i pagamenti, entro il 31 marzo. Ma ci sarebbe ancora margine per trovare nuovi accordi.