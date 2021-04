Corriere dello Sport: "Inter, rinnovo di Conte e obiettivi: tutto nelle mani di Zhang"

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione in casa Inter. La proprietà a fine dicembre ha rassicurato la squadra e i dirigenti dunque ora è il momento di mettere in pratica quanto dichiarato. Dovranno essere fissati obiettivi realistici, ma intanto pare scontata la cessione di uno o due giocatori (meglio se entro il 30 giugno per sistemare il bilancio) a fine stagione. I contratti di Marotta, Ausilio, Baccin, ma soprattutto quello di Conte sono in scadenza nel 2022 e la logica vorrebbe un prolungamento specie per il tecnico. Se deciderà di restare arriverà quindi un rinnovo, ma è facilmente ipotizzabile che Zhang ponga come obiettivo la qualificazione in Champions League e non l'apertura di un ciclo.