Corriere dello Sport, la Spagna attacca: "Inghilterra in finale con i favori dell'Uefa"

"Inghilterra in finale con i favori dell'Uefa", titola il Corriere dello Sport, con l'attacco che arriva direttamente dalla Spagna. Meno chilometri percorsi, è la tesi sposata da L'Equipe, con tanto di dati e prove, poi in Spagna dichiarano che l'UEFA avrebbe "servito su un piatto d'argento la finale ad un Paese che ha lasciato l'Unione Europea". Sempre in casa, se non nel quarto giocato a Roma, ed a Wembley la capienza è via via aumentata, in barba al Covid dilagante in UK. A Londra arriveranno le nazionali con meno km percorsi: 2900 gli inglesi, 5870 gli azzurri. Un attacco aperto all'Inghilterra da più fronti.