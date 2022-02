Corriere dello Sport: "Milan: con Botman c'è l'accordo. Theo rinnova"

"Milan: con Botman c'è l'accordo. Theo rinnova", titola stamane il Corriere dello Sport. Il Milan fa sul serio per Sven Botman. Ieri incontro molto positivo con l’agenzia che cura gli interessi del centrale del Lilla per cominciare ad intavolare un discorso in vista dell’estate. Il Milan ha ribadito la piena volontà di puntare sull’olandese, ma prima serve trovare l’intesa economica con il Lilla. Rossoneri in prima fila, dato l'accordo con il giocatore: manca l'accelerata con il club francese. Nel frattempo Theo Hernandez rinnova fino al 2026 a 4.5 milioni di euro l'anno, il triplo di quanto percepisce attualmente.