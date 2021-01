Corriere dello Sport: "Napoli, Gattuso fa tremare i muri: 'Non avete gli attributi'"

Napoli, Gattuso fa tremare i muri: 'Non avete gli attributi'" scrive il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Tensione in casa azzurra dopo il ko con lo Spezia. Un'iradiddio, Rino. Incavolato come mai finora nei tredici mesi di Napoli: ha preso la squadra di petto, l'ha accartocciata e ridotta in mille pezzi. Urla e cazzotti al muro. Parole in libertà, senza freni e senza filtri, innescate dalla rabbia e dalla delusione: sconfitta incredibile e difficilmente spiegabile, quella di mercoledì, ma anche sconfitta da analizzare e metabolizzare immediatamente. Il concetto base? La mancanza di carattere: "Non avete gli attributi", tanto per usare un eufemismo. E quasi tutti gli azzurri hanno condiviso il sentimento della mortificazione. Ieri a Castel Volturno confronto più pacato.