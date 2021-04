Corriere dello Sport: "Roma lunatica, Fonseca ordina il ritiro per centrare una semifinale storica"

La Roma ha sacrificato energie per il campionato per tenere sempre dritta la barra in Europa. Paulo Fonseca, che secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport "conosce bene i comportamenti lunatici dei suoi giocatori", invita i giallorossi a non fare calcoli. Non a caso il portoghese ha chiesto alla squadra di andare in ritiro, un evento per nulla consueto prima delle gare in casa. Anche per l'ex Shakhtar, il cui destino appare segnato, l'eventuale qualificazione sarebbe un premio gratificante: la Roma, infatti, non centra una semifinale di Coppa UEFA dal lontano 1990/91.