Corriere dello Sport: "Suning non si ferma. Ora un prestito poi la cessione delle quote del club"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio ai nerazzurri con il titolo seguente: "Inter, Suning non si ferma. Ora un prestito poi la cessione delle quote del club". Grazie all'aiuto di Goldman Sachs, Suning sta per garantirsi un prestito da 240 milioni che consentirebbe di rispettare tutti gli impegni per il 2020-2021 e di programmare inizio 2021-2022. Il colosso di Nanchino acquisterà il 31,05% di LionRock e venderà una parte delle azioni ad un altro socio. Per ora Zhang ha detto no a Bc Partners e l'orientamento è quello di un prestito semplice o un nuovo bond che non sia a carico dei nerazzurri, ma di Suning. La logica fa pensare che voglia procedere con un prestito da 240 milioni ed in un secondo momento ricomprare le azioni di LionRock e cederle. Il passivo intorno ai 130 milioni a bilancio andrà calmierato con una cessione da fare entro il 30 giugno e non sarà semplice.