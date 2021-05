Corriere dello Sport: "Tra Conte e l'Inter regnano i dubbi. Summit ancora rimandato"

Il summit in casa Inter è stato rimandato a domani, scrive il Corriere dello Sport. Dopo la festa scudetto ci sarà modo di mettersi ad un tavolo e parlare, anche perché Antonio Conte non ha gradito questa situazione di difficoltà societaria che lo ha costretto a lavorare non in modo sereno. Il prossimo incontro sarà l'occasione per chiarire molti aspetti: disponibilità economiche e obiettivi. Questo summit avrà un peso determinante per capire l'Inter di domani e le prossime mosse di Zhang.