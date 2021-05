Corriere dello Sport: "Zhang mette i paletti al futuro dell'Inter: tagli necessari"

Il futuro dell'Inter non è solo rose e fiore ed il Corriere dello Sport in edicola lo testimonia. Zhang vuole continuare a vedere i nerazzurri competitivi ai massimi livelli, ma senza investire sarà complicato con austerity e contenimento dei costi che sono state le due parole più gettonate nel vertice andato in scena ieri. Il presidente non vuole privarsi di Lukaku, Bastoni, Barella, Lautaro, De Vrij, Skriniar, Hakimi e Brozovic, ma un big come Eriksen, dall'ingaggio elevato e che piace in Inghilterra, aiuterebbe molto. Conte per restare dovrà dire sì ad un mercato povero, ma la soluzione è rinunciare ad un ingaggio da 12 milioni di euro netti o trovare una transazione per la separazione: questo è un bel punto interrogativo.