Corriere di Bergamo: "Atalanta, la difesa è un punto di forza e Gosens segna come una punta"

vedi letture

"Atalanta, la difesa è un punto di forza e Gosens segna come una punta", così titola il Corriere di Bergamo oggi in edicola. L'escalation è fotografata dalle statistiche dall'inizio dell'anno. Negli ultimi undici match in Serie A per gli uomini di Gasperini sono arrivate undici reti subite, giusto una a partita. Mentre nella prima parte di stagione la media era di 1.5 e solo due volte la porta era rimasta inviolata. Ma archiviata la novità difensiva poi c'è la conferma di Gosens, che ha insaccato l'ottavo gol stagionale: un bottino che farebbe felice un attaccante di medio livello.