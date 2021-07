Corriere di Torino: "Juve, mercato congelato. I bianconeri non saranno protagonisti"

Il Corriere di Torino nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Juventus. Se i bianconeri non pensassero di avere un organico più che sufficiente non avrebbero cambiato tre allenatori in tre anni, ma in ogni caso saranno comprati solo giocatori dopo aver venduto e si venderà a chi offre la cifra giusta, senza buonuscite o costi da sostenere per giocatori in prestito. La differenza dovrà farla Allegri, mentre il mercato sarà prudente. E anche CR7 ci sarà.