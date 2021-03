Corriere Fiorentino intervista Christian Riganò: "Scuse finite, ora salvate la Fiorentina"

La Fiorentina è ancora invischiata nella lotta per la permanenza in Serie A e col ritorno di Giuseppe Iachini in panchina bisognerà dare la svolta per allontanarsi dalla zona rossa. Il Corriere Fiorentino ne ha parlato con Christian Riganò, ex bomber viola protagonista della risalita in Serie A: "Scuse finite, ora salvate la Fiorentina", si legge nel titolo. E ancora, sul caso Prandelli: "A Firenze si deve stare volentieri, altrimenti via".