Corriere Fiorentino: "Scontro diretto". Col Cagliari la Fiorentina è senza alternativa

"Scontro diretto". E' questo il titolo che il Corriere Fiorentino utilizza in prima pagina, prendendo le parole in prestito da Cesare Prandelli che in conferenza stampa ha messo pressione sulla squadra. All'interno delle pagine sportive il quotidiano scrive che la Fiorentina contro il Cagliari oggi è "Senza alternativa" e dovrà vincere per continuare sulla strada giusta.