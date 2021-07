Gazzetta dello Sport: “Serie C, oggi i pareri COVISOC. Possibili altre 3-4 bocciature”

Nella giornata di oggi la COVISOC comunicherà gli esiti delle domande di iscrizione in Serie C e ci saranno sorprese. Oltre a Casertana (fuori per assenza di fideiussione) e al neopromosso Gozzano (che ha rinunciato) infatti ci sarebbero altre squadre in bilico. Come riporta La Gazzetta dello Sport: "Ci sono altre 3-4 situazioni critiche per alcune carenze nelle domande. Per i ricorsi ci sarà tempo fino al 13, poi il 15 deciderà il Consiglio Figc. Detto che il Gozzano sarà sostituito da un’altra di D (Aglianese?), per gli altri posti ci saranno ripescaggi (non riammissioni) e nell’ordine sono in corsa Latina (primo della D dopo l’Aglianese), poi le retrocesse Lucchese, Pistoiese e Arezzo (non il Fano, già riammesso nel 2019, e il Livorno, in quanto penalizzato)".