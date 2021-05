Genoanews1893: "A Roma quante certezze per Balla: guai a sbagliare atteggiamento e uomini"

vedi letture

"A Roma quante certezze per Balla: guai a sbagliare atteggiamento e uomini". Questo il titolo dell'editoriale di Genoanews1893.it sulla sfida dell'ora di pranzo fra Lazio e i rossoblu di Ballardini: "Un mese fa, era germogliata nel giardino genoano la pianticella della speranza in una salvezza anticipata, ma i primi tepori primaverili invece di irrobustirla l'hanno fatta morire. Fuor di metafora, a cinque turni dal termine il clan rossoblù è immerso nei dubbi e frequentato da serpeggianti paure di restare col cerino in mano. C'è chi sta peggio, in classifica e come prospettive, ma sono ancora troppi gli incastri per sentirsi al riparo, tenuto conto soprattutto di un calendario infido, che rende estremamente a rischio la conquista dei due o preferibilmente tre punti ancora necessari. Zio Balla, alla vigilia della trasferta in casa Lazio, sta sfogliando parecchie margherite. Prim'ancora che la scelta degli uomini, occorre identificare l'atteggiamento, poiché sono vacui i discorsi triti e ritriti secondo cui in campo si va sempre per giocarsela. Nella tana dell'Inter e della a Juve, per esempio, il Genoa non è andato per giocarsela ma solo per salvare l'onore e limitare i danni in vista degli impegni successivi. In teoria adesso si potrebbe giungere alle identiche conclusioni, ma i rossoblù possono permettersi di buttare aprioristicamente a mare una delle cinque restanti chances senza almeno provarci? E se nel futuro si verificasse un inciampo imprevisto?".

Per tutte le notizie sul Genoa, clicca su Genoanews1893.it