Il Corriere di Bologna: "Saputo lontano da quasi un anno. La squadra arranca e la città si divide"

"Saputo lontano da quasi un anno. La squadra arranca e la città si divide". Questo il titolo che il Corriere di Bologna dedica ai rossoblù nell'edizione odierna. Sono ormai 332 giorni che patron degli emiliani è in Canada e l'ultima volta che si è visto è stata l'11 dicembre quando in un video disse che l'obiettivo erano i 52 punti e che non avrebbe speso un centesimo in più di quanto previsto dal budget. Il fiacco attendismo della proprietà non ha mai scaldato la città e così i malumori si moltiplicato visto il calo e la mancata continuità di investimenti sull'area sportiva. Insomma, un'altra stagione anonima con Mihajlovic che non riesce più a nascondere la sua "scazzatura evidente".