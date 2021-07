Il Giornale: "Il Belgio resta in ginocchio e l'Italia torna a Wembley"

Il Giornale loda la prova dell'Italia: "Il Belgio resta in ginocchio e l'Italia torna a Wembley". L'Italia torna da Monaco di Baviera con una consapevolezza ancora maggiore e con un'altra lezione all'Europa. Grande vittoria contro il Belgio ai quarti di finale degli Europei. Stavolta ad inchinarsi sono stati i più bravi, i più forti, i primi nel ranking. E così il Belgio finisce come aveva iniziato: in ginocchio.