Il Mattino: "Colpo grosso a San Siro"

Politano segna ed il Napoli passa sul Milan, così Il Mattino titola: "Colpo grosso a San Siro". Napoli che si riporta in piena corsa Champions, approfittando del passo falso della Roma, restando in scia dell'Atalanta. Decide Politano con un preciso destro all'angolino, poi il resto lo fa la difesa, quasi mai in sofferenza contro le sfuriate rossonere. Ora comincia la lunga volata Champions per gli azzurri di Rino Gattuso.