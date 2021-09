Il Mattino: "De Laurentiis attacca la Juve: 'Ci hanno scippato uno Scudetto'"

vedi letture

"Travolto il Napoli delle riserve. De Laurentiis attacca la Juve: 'Ci hanno scippato uno Scudetto'". Così in taglio alto l'edizione odierna de Il Mattino: sconfitta pesante in amichevole per gli azzurri, travolti 5-1 (senza i nazionali) dal Benevento. Intanto le parole del presidente De Laurentiis infiammano l'avvicinamento alla supersfida con la Juve.