Il Mattino: "De Laurentiis blinda Gattuso: 'Ma ora basta con gli alti e bassi'"

C'è spazio anche per il Napoli in apertura quest'oggi su Il Mattino. In taglio alto, il quotidiano riprende le parole del presidente azzurro: "De Laurentiis blinda Gattuso: 'Ma ora basta con gli alti e bassi'", si legge. Il patron rinnova dunque la fiducia al suo tecnico, ma chiede alla squadra maggiore continuità nei risultati e nelle prestazioni. Stasera la sfida in Coppa Italia allo Spezia.