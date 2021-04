Il Mattino: "De Laurentiis proverà a convincere Gattuso a restare al Napoli"

Il Mattino nell'edizione odierna dedica uno spazio al Napoli e a Gattuso. Tra il tecnico e De Laurentiis si è scavato un solco difficile, forse difficilissimo, da colmare, ma un tentativo il padrone dell'azienda lo farà, convinto dai risultati della squadra, ed ha dato appuntamento all'ex Milan dopo l'ultima di Serie A. L'idea di dover buttare tutto all'aria per il numero uno partenopeo è dura da digerire e i due non si diranno addio senza parlarsi, ma un confronto ci sarà. Gattuso ha la fila così come c'è per la panchina del Napoli: De Laurentiis sa bene che il no è dietro l'angolo.