Il Mattino dopo il rigore dubbio agli inglesi: "L'Inghilterra spinta in finale"

"L'Inghilterra spinta in finale" scrive Il Mattino all'interno della sua sezione sportiva, parlando della vittoria in semifinale degli Europei dell'Inghilterra, contro la Danimarca. "Decisivo un rigore inesistente" scrive il quotidiano, commentando il 2-1, arrivato ai supplementari, e in rimonta. Un gioiello di Damsgaard su punizione illude gli inglesi. Poi il pari su autogol di Kjaer. Nei supplementari dubbio fallo su Sterling. Rigore parato da Schmeichel ma Kane pronto a ribadirlo in rete. Domenica la finale con l'Italia.