Il Mattino: "Gattuso-De Laurentiis, solco colmabile. E il rinnovo è solo congelato"

Secondo Il Mattino, Rino Gattuso non ha mai barcollato, neanche per un secondo ha pensato di mollare: mercoledì, prima della partita, ha incrociato De Laurentiis nel ritiro della squadra e ha scambiato cordiali chiacchiere con il patron che ha fatto riferimento solo alla riunione di Lega per i fondi di ieri mattina. Il solco scavato tra De Laurentiis e Gattuso non è così incolmabile come qualcuno sospetta. Anzi. E quel discorso rinnovo, congelato dopo il Verona, non è così scontato che non venga ripreso. In ogni caso, a Ringhio non resta che il campo.