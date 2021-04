Il Mattino: "Gattuso e Conte, sergenti di ferro con carattere simile ma diversa mentalità"

"Gattuso e Conte, sergenti di ferro con carattere simile ma diversa mentalità" scrive Il Mattino. Quello di domani sarà il sesto scontro in meno di un anno tra Gennaro Gattuso e Antonio Conte, due sergenti di ferro, e non deve suonare come un'offesa (a Napoli Ringhio non ha ancora vinto contro il tecnico dell'Inter). Di indole si somigliano ma c'è di più oltre alle etichette che descrivono solo in parte la dedizione maniacale per il lavoro, l'integralismo tattico e la capacità di compattare lo spogliatoio, lasciando fuori egoismi e veleni, per il bene supremo della squadra.