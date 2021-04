Il Mattino in apertura sul Napoli: "Assalto alla Juve". Bianconeri agganciati in classifica

"Assalto alla Juve" è il titolo in taglio centrale che l'edizione odierna de Il Mattino dedica al Napoli, ieri vittorioso per quattro reti a tre sul Crotone. In una giornata disastrosa per la difesa - sottolinea il quotidiano - è stato proprio un difensore (Di Lorenzo) ad evitare alla squadra di Gattuso un passo falso e a consegnarle la quarta vittoria consecutiva.