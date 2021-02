Il Mattino: "Napoli brutto e spento. Per restare in Europa servirà la partita perfetta"

Il Mattino scrive di un brutto Napoli contro il Granada, soprattutto nei primi 45 minuti in cui fatica ad entrare in partita. Una squadra stanca, quella partenopea, e che sicuramente fa un passo indietro rispetto al match di campionato contro la Juventus. Alla squadra di Gattuso mancano energie fisiche e mentali per provare a trovare un gol sul finale che renda meno amara la sconfitta: ora c'è l'Atalanta e tra una settimana il ritorno di Europa League in cui agli azzurri servirà la partita perfetta.