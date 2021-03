Il Mattino: "Napoli, il pari è una pillola di cianuro. Champions in salita"

"Napoli, il pari è una pillola di cianuro. Champions in salita" scrive Il Mattino commentando il 3-3 in casa del Sassuolo. Un punto da non buttare via ma anche una beffa per il gol del 3-3 siglato da Caputo su un rigore ingenuo commesso da Manolas oltre il 93'. "Un pari che arriva in una maniera assurda, che lascia l'amaro in bocca e che è come una pillola al cianuro, ovvero impossibile da mandare giù", secondo il quotidiano campano. E ora la strada che porta alla Champions si fa in salita: adesso è a 5 punti di distanza.