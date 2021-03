Il Mattino: "Napoli, in estate i tagli saranno epocali. Tanti big verso l'addio"

Il disgelo tra De Laurentiis e Gattuso è un segnale fondamentale per la squadra alla vigilia di un trittico di gare decisivo per la stagione del Napoli. Ciò non toglie che a fine stagione possa comunque concretizzarsi l'addio: ipotesi assai concreta, secondo Il Mattino, perché uno dei due (o addirittura entrambi) potrebbe non voler sedersi ad un tavolo per discutere del rinnovo. Ma l'obiettivo, comune, è la Champions League: quella che a Gattuso sfuggì all'ultima giornata quando allenava il Milan, determinante per definire l'entità del taglio degli ingaggi. Che in ogni caso sarà drastico: dagli attuali 105 milioni si potrebbe scendere sotto la soglia degli 80, con la possibilità di dire addio a più di un big in estate. Ma la testa è al campo, alle prossime tre gare: De Laurentiis vuole seguirle tutte dalla tribuna, compatibilmente con gli impegni in Lega Calcio, dove non è ancora stato raggiunto un accordo né sui diritti televisivi né per l'ingresso dei fondi nella governance.