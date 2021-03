Il Mattino: "Non solo Juventus: c'era una volta il calcio italiano"

"Non solo Juventus: c'era una volta il calcio italiano" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Spazio all'eliminazione della Juventus dalla Champions League per opera del Porto ma più in generale al calcio italiano con l'ultimo successo in Europa che è datato 2010, con la vittoria dell'Inter. Il calcio italiano, da un decennio, fa fatica in campo europeo.