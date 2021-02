Il Mattino: "Osimhen-Napoli: patto per il rilancio. E torna Koulibaly"

"Osimhen-Napoli: patto per il rilancio. E torna Koulibaly" scrive Il Mattino oggi in edicola parlando delle ultime vicende in casa azzurra. Ieri l'attaccante ha parlato sui social: "Sono legato a Gattuso e compagni, aiuterò il Napoli". Victor ha grande voglia e si sta impegnando per tornare al massimo e dare il suo contributo ma la migliore condizione è ancora lontana e anche nel match di Europa League si sono evidenziate le sue difficoltà attuali. E intanto torna Koulibaly dopo il Covid.