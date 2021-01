Il Mattino su Insigne: "Capitano mio capitano, niente lacrime e pedalare"

Sulla prima pagina odierna de Il Mattino spazio per Lorenzo Insigne e il rigore sbagliato contro la Juventus in Supercoppa. "Capitano mio capitano, niente lacrime e pedalare" scrive il quotidiano campano. Un pezzo per incitare l'attaccante e capitano del Napoli dopo l'errore dal dischetto e le lacrime finali in panchina.