Il Mattino: "Tifosi allo stadio all'ultima giornata"

Il Mattino oggi in edicola titola in prima pagina: "Tifosi allo stadio all'ultima giornata". Il piano prevede un via libera a vaccinati, guariti e negativi, con gli stadi aperti al 20% della capacità ed il green pass per i tifosi. Ma c'è allarme contagi dopo la festa milanese dei tifosi dell'Inter, che ha scatenato numerose polemiche nelle ultime ore.