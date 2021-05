Il Messaggero: "De Rossi studia per tornare alla Roma come vice di Mourinho"

L'arrivo a Roma di Mourinho (che avverrà non prima della fine della stagione) potrebbe essere accompagnato da quello di un uomo che conosca l'ambiente e che possa dare al portoghese i consigli giusti per approcciarsi alla piazza. I nomi circolati nelle scorse ore sono quelli di De Rossi e Walter Samuel: il primo - scrive Il Messaggero - sta studiando per ottenere la qualifica UEFA A da allenatore e dovrebbe lasciare il ruolo di collaboratore tecnico di Mancini in Nazionale, ma per il momento la società smentisce il suo ritorno. L'ex difensore, invece, è collaboratore del c.t. Scaloni nella Nazionale argentina.