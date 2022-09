Il Messaggero esalta Luis Alberto: "Quando i ritmi si abbassano è un autentico fenomeno"

"Solo per un Mago il mondo è infinitamente mutabile ed eternamente nuovo". L'edizione odierna de Il Messaggero si sofferma sulla grande prestazione in coppa di Luis Alberto, che con le sue giocate ha "illuminato la vittoria biancoceleste numero 100 in Europa". Quando i ritmi si abbassano, sottolinea il quotidiano, lo spagnolo "è un autentico fenomeno". Sarri prende appunti e registra la crescita del suo numero dieci: che sia un nuovo inizio?