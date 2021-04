Il Messaggero: "Europei, riapertura parziale dell'Olimpico: primo sì"

Il Messaggero, questa mattina in edicola, si occupa della questione relativa agli spettatori all'interno degli stadi in vista dell'Europeo che si terrà in estate. In particolare si concentra sullo stadio Olimpico (quattro gare a giugno), per la cui riapertura parziale - si legge - è arrivato il primo sì del governo alle garanzie per l'Uefa.