Il Messaggero: "L'Inter agguanta la vetta. Lazio, ok Tare. Roma, Fonseca in bilico"

vedi letture

Il Messaggero questa mattina titola: "L'Inter domina la Juve e aggancia la vetta. La Lazio conferma Tare. Roma, Fonseca in bilico". I nerazzurri dopo aver battuto 2-0 la Vecchia Signora raggiungono (almeno per il momento) il vertice della classifica. Dopo l'esito del derby la Lazio conferma Tare, mentre nella Roma Fonseca è in bilico. Stasera in campo il Milan a Cagliari.