Il Messaggero: "Lazio, screzi di mercato. Osteggiare l'Inter è questione di principio"

Spunta un retroscena di mercato piuttosto clamoroso: Luis Alberto, secondo Il Messaggero, sogna di raggiungere Inzaghi a Milano. L'Inter - spiega il quotidiano - potrebbe trovarsi nella posizione di doversi cautelare in caso di mancato ritorno di Christian Eriksen, e tra lo spagnolo e il suo ex tecnico ci sarebbe già stata una chiacchierata informale al telefono. Lotito sarebbe pronto a sbarazzarsi del numero dieci, se solo non avesse promesso a Sarri di trattenerlo. Se fossero i nerazzurri a farsi sotto, peraltro, il patron biancoceleste sparerebbe sessanta milioni per il suo cartellino, e non solo: oltre a raddoppiare il prezzo di Caicedo, a Formello si riflette persino se concedere il biennale richiesto da Radu. "Dopo il tradimento di Inzaghi - chiosa il quotidiano -, osteggiare l'Inter è una questione di principio".