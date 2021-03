Il Messaggero: "Pausa di riflessione tra Lazio e Inzaghi. Rivoluzione o addio"

Il Messaggero si chiede se il ciclo di questa Lazio sia finito. Il responso - si legge - arriverà forse durante la sosta, ma mettono già in ansia le risposte post Bayern d'Inzaghi, Acerbi e Parolo. Il tecnico, ormai da un mese col nuovo contratto in mano, ha pure abbassato le pretese per firmarlo dopo l'ultimo confronto con Lotito insieme al suo staff tecnico. A Lotito e Tare però non piacciono più la sua gestione conservatrice dell'organico e i mugugni dei troppi scontenti nello spogliatoio: con l'allenatore era stato fatto un patto da Champions, che si è sgretolato. O si fa una rivoluzione a giugno - chiosa il quotidiano - o a pagare sarà Inzaghi. Lotito non intende svendere alcun pezzo pregiato, ma per dare una scossa serve per forza un cambio. Che potrebbe anche essere il tecnico.