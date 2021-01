Il Messaggero: "Roma, a Fonseca vincere non basterà. Fiducia senza appello"

La fiducia di cui gode Fonseca a Roma è ai minimi storici. Il tecnico è stato confermato di fatto a tempo. Ad avvertirlo è stato Pinto, che l'aveva difeso nel vertice di Trigoria con i Friedkin e Fienga: "Non gli basterà ritrovare la vittoria - puntualizza Il Messaggero -: se l'allenatore vuole restare, deve esserci pure la prestazione. Il presidente Dan e il figlio Ryan sono furiosi per quanto visto all'Olimpico per due partite di fila". Il destino del tecnico, dunque, è ormai segnato, a meno di un inatteso ribaltone: la nuova proprietà vuole cambiare allenatore e l'ha già comunicato a Pinto. In caso di addio immediato, il primo nome per sostituire l'ex Shakhtar sembra essere Mazzarri, disposto ad accettare un contratto semestrale con opzione.