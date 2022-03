Il Messaggero: "Roma, Pellegrini timido prima dell'1-1: la diffida pesava"

Il Messaggero si concentra sulla prestazione di Lorenzo Pellegrini all'indomani del pari per 1-1 della Roma ad Udine. Il capitano giallorosso non aveva giocato bene, condizionato dalla diffida che già all'andata gli aveva fatto saltare il derby. Ieri però ha rischiato pochissimo: timido nei contrasti, appena accennati, roba non da lui che spesso si trasforma in mediano e non tira mai indietro la gamba quando serve. Il suo rinvio sbilenco si era trasformato in assist per l'1-0 dell'Udinese e tutto faceva pensare ad una serataccia, ma poi, all'improvviso, l'occasione che non ti aspetti. Pellegrini non ci ha pensato un attimo e, malgrado Veretout fosse in campo, ha preso il pallone ed ha voluto battere il rigore dell'1-1, salvo poi urlare in modo liberatorio.