Il Romanista duro dopo il ko dei giallorossi nel derby: "Il nulla"

"Il nulla" è questo l'emblematico titolo con cui Il Romanista ha scelto di commentare la sconfitta della Roma nel derby con la Lazio. I giallorossi perdono 3-0 un derby che non hanno mai giocato. Sbaglia Ibanez, ma poi non c'è alcuna reazione, né nervosa, né tattica. "Abbiamo rischiato un tracollo persino maggiore che sarebbe stato storico per colpa di un atteggiamento sbagliato da parte di tutti. E' il terzo ko in campionato e il terzo sbracando, ma questo è il più grave e il più brutto. Della giornata di ieri resta solo l'amore dei tifosi: tradito" scrive il quotidiano sulla sua prima pagina.