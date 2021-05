Il Sannio: "Errori e sVARioni, Benevento ko. Proteste dei sanniti per il rigore revocato"

L'edizione odierna de Il Sannio presenta un'apertura polemica nei confronti dell'arbitraggio della sfida di ieri tra Benevento e Cagliari. "Errori e sVARioni": il riferimento del titolo che troviamo in prima pagina è ovviamente a al signor Mazzoleni , dopo le vibranti proteste dei sanniti - si legge - per un rigore prima assegnato e poi revocato. Giallorossi sconfitti dai sardi nello scontro diretto e a un passo dal baratro della retrocessione. Il quotidiano sottolinea anche come evidentemente non sia col ko rimediato ieri che la formazione campana ha buttato al vento la salvezza: è stata infatti la quinta sconfitta nelle ultime sei gare, finendo per farsi prendere ben dodici punti in venti giorni da quella che, fino a una settimana fa, era la concorrente diretta a cui guardare per tenersi al riparo da brutte sorprese.