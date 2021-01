Il Secolo XIX: "Candreva e una delusione chiamata Juve. Con la Samp cerca un'altra vendetta"

Antonio Candreva, poco più di un mese fa, sembrava sul punto di tornare all'Inter a gennaio e lasciare la Samp dopo pochi mesi. Invece adesso è tornato più protagonista che mai segnando tre gol in sei partite e diventando a tutti gli effetti una delle colonne della Samp. Proprio come dall'Inter, Candreva si è sentito scaricato in carriera anche dalla Juve, prossimo avversario dei blucerchiati, a cui approdò giovanissimo (22 anni) nel 2010. In bianconero non fu un'esperienza flop, ma alla fine non fu riscattato. Adesso l'esterno di Ranieri sogna di bissare il gol fatto all'Inter e "vendicarsi" per la seconda volta in un mese. A scriverlo è Il Secolo XIX.