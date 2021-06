Il Secolo XIX e la panchina della Sampdoria: "Domani a Milano l'incontro con Vieira"

"Domani a Milano l'incontro con Vieira". Il futuro della panchina della Sampdoria tiene banco sul Secolo XIX che riporta la notizia di un incontro che Ferrero dovrebbe avere nella giornata di domani a Milano a margine dell'assemblea della Lega Calcio. Il presidente doriano continua ad attendere il via libera per mettere sotto contratto Alessio Dionisi, in rotta con l'Empoli, ma il patron azzurro Corsi non ci sente e i tempi si allungano. Senza l'ok per Dionisi, il francese è la prima scelta, con contratto sotto il milione e biglietto da visita presentato da Federico Pastorello, agente con cui Ferrero ha già effettuato diverse trattative nel recente passato.